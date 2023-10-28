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Втрати ворога на Таврійському напрямку знову почали зростати – Тарнавський

Катерина ТищенкоСубота, 28 жовтня 2023, 21:49
Втрати ворога на Таврійському напрямку знову почали зростати – Тарнавський
український військовий, фото Ельдара Сарахмана, УП

На Таврійському напрямку втрати ворога знову почали зростати, протягом доби вони склали 529 осіб.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Дослівно: "Втрати ворога знову почали зростати.

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Загалом, ворог завдав 4 авіаційних удари, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 1014 артобстріли.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1256 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 529 осіб. 1 окупант здався в полон".

Деталі: Також протягом доби знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 7 танків, 9 ББМ, 1 артилерійська система, 11 БпЛА, 1 одиниця спеціальної техніки, 1 зенітний ракетний комплекс "ТОР"а також склад боєприпасів ворога.

ВІДЕО ДНЯ

Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку.

Що передувало: За даними Тарнавського, 20 жовтня втрати ворога склали 1051 особу, 21 жовтня – 496, 24 жовтня – 406, 25 жовтня – 409, 26 жовтня – 460.

Теми: війнаЗбройні сили
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