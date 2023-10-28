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Потери врага на Таврическом направлении снова начали расти – Тарнавский

Катерина ТищенкоСуббота, 28 октября 2023, 21:49
Потери врага на Таврическом направлении снова начали расти – Тарнавский
украинский военный, фото Эльдара Сарахмана, УП

На Таврическом направлении потери врага снова начали расти, в течение суток они составили 529 человек.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Дословно: "Потери врага снова начали расти.

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В общем, враг нанес 4 авиационных удара, провел 47 боевых столкновения и совершил 1014 артобстрелов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1256 огневых задач. Общие потери врага составили 529 человек. 1 оккупант сдался в плен".

Детали: Также в течение суток уничтожено 36 единиц военной техники противника. В частности, 7 танков, 9 ББМ, 1 артиллерийская система, 11 БпЛА, 1 единица специальной техники, 1 зенитный ракетный комплекс "ТОР", а также склад боеприпасов врага.

ВИДЕО ДНЯ

Продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении.

Что предшествовало: По данным Тарнавского, 20 октября потери врага составили 1051 человек, 21 октября – 496, 24 октября – 406, 25 октября – 409, 26 октября – 460.

Темы: войнаВооруженные силы
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