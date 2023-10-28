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Негода забрала життя 4 осіб в Україні – ОП

Катерина ТищенкоСубота, 28 жовтня 2023, 22:00
Негода забрала життя 4 осіб в Україні – ОП
наслідки негоди у Києві, фото ДСНС

Внаслідок негоди в Україні в суботу загинуло четверо осіб – двоє в Києві, один на Київщині та один на Дніпропетровщині.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба у Telegram, ДСНС України

Дослівно Кулеба: "У Фастівському районі Київщини негода забрала життя 61-річного чоловіка. Ще двоє чоловіків — 65 та 35 років — загинули у Києві. Постраждали семеро людей. З переломами та забоями їх госпіталізовано.

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На жаль, одна людина загинула у Дніпропетровській області. Є постраждалі у Харкові, двоє із них ушпиталені".

Деталі: За словами Кулеби, найбільше потерпають від стихії Житомирщина, Рівненщина та Хмельниччина.

Водночас ДСНС України повідомляє, що внаслідок негоди в суботу загинуло 3 особи та 10 травмовано.

ВІДЕО ДНЯ

На території країни внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 1 880 населених пунктів у 16 областях.

Що передувало: У Києві внаслідок негоди в суботу двоє осіб загинули і 8 постраждали, пошкоджено 2 житлових будинки і 17 дахів будинків. Також через пориви вітру пошкоджено найбільший прапор України. 

Теми: погода
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