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Негода у Києві: зросла кількість постраждалих, пошкоджено найбільший прапор

Катерина ТищенкоСубота, 28 жовтня 2023, 19:58
Негода у Києві: зросла кількість постраждалих, пошкоджено найбільший прапор
наслідки негоди у Києві, фото КМВА

Станом на 18:30 внаслідок негоди у Києві двоє осіб загинули і 8 постраждали, пошкоджено 2 житлових будинки і 17 дахів будинків. Також через пориви вітру пошкоджено найбільший прапор України. 

Джерело: Київська міська військова адміністрація, КМДА

Дослівно: "Станом на 18:30 в столиці внаслідок дощу та сильних поривів вітру:

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  • Загинуло – 2 чоловіка
  • Постраждало – 8 осіб
  • Пошкоджено житлових будинків – 2
  • Пошкоджено дах будинку – 17
  • Пошкоджено кіосків – 3
  • Пошкоджено автомобілів – 10
  • Падіння банерів внаслідок пориву вітру – 1
  • Небезпечні конструкції (металеві, паркани, вікна) – 8
  • Повалено дерев – 203
  • Пошкоджено дерев – 130
  • Падіння дерев на проїжджій частині – 25
  • Падіння дерев на проїжджій частині – 23
  • Падіння дерев на трамвайні колії – 3".

Деталі: У КМВА також повідомили, що на вулиці Дніпровська Набережна, попередньо від поривів сильного вітру, на проїжджу частину впав світлофор, внаслідок чого був заблокований весь рух по вул. Дніпровська Набережна в бік Дарницького мосту.

"Силами екіпажу Муніципальної охорони міста та небайдужих водіїв світлофор був прибраний з проїжджої частини на узбіччя. Рух транспорту розблоковано", – йдеться в повідомленні.

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Разом з тим, за даними КМДА, через негоду та шквальний вітер у Києві виявлено 294 повалене дерево, 487 – зазнали пошкоджень.

За інформацією КП "Київпастранс", громадський транспорт працює в повному обсязі. Пошкодження тролейбусної мережі, зафіксовані в кількох місцях, відновлено. Усі дороги наразі проїзні, обмежень руху немає.

Водночас через екстремальні погодні умови поривами вітру був пошкоджений найбільший прапор України – попри те, що напередодні його приспустили для збереження цілісності.

"У міста підготовлене запасне полотнище замість пошкодженого на флагштоку головного прапора України. Його замінять одразу після поліпшення погодних умов", – заявили в КМДА.

Що передувало: У Києві 28 жовтня спостерігають ураганний вітер, раніше повідомлялося про двох загиблих та 7 травмованих через падіння гілок та дерев, також було пошкоджено житловий будинок, три кіоски та чотири авто.

За даними КМДА, в Києві виявили майже 600 пошкоджених або повалених через негоду дерев, на двох вулицях було ускладнено рух транспорту.

Теми: Київпогода
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