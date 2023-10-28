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Непогода унесла жизни 4 человек в Украине – ОП

Катерина ТищенкоСуббота, 28 октября 2023, 22:00
Непогода унесла жизни 4 человек в Украине – ОП
последствия непогоды в Киеве, фото ГСЧС

В результате непогоды в Украине в субботу погибли четыре человека – двое в Киеве, один в Киевской области и один в Днепропетровской области.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба в Telegram, ГСЧС Украины

Дословно Кулеба: "В Фастовском районе Киевской области непогода унесла жизнь 61-летнего мужчины. Еще двое мужчин - 65 и 35 лет - погибли в Киеве. Пострадали семь человек. С переломами и ушибами они госпитализированы.

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К сожалению, один человек погиб в Днепропетровской области. Есть пострадавшие в Харькове, двое из них госпитализированы".

Детали: По словам Кулебы, больше всего страдают от стихии Житомирская, Ровенская и Хмельницкая области.

В то же время ГСЧС Украины сообщает, что в результате непогоды в субботу погибли 3 человека и 10 травмированы.

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На территории страны в результате осложнения погодных условий обесточены 1 880 населенных пунктов в 16 областях.

Что предшествовало: В Киеве в результате непогоды в субботу два человека погибли и 8 пострадали, повреждены 2 жилых дома и 17 крыш домов. Также из-за порывов ветра поврежден самый большой флаг Украины.

Темы: погода
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