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Ізраїль припиняє співпрацю зі Starlink після готовності Маска забезпечити зв’язок у Газі

Катерина ТищенкоСубота, 28 жовтня 2023, 23:38
Ізраїль припиняє співпрацю зі Starlink після готовності Маска забезпечити зв’язок у Газі
Ілон Маск, фото Getty Images

Ізраїль має намір припинити співпрацю з проєктом Starlink американської компанії SpaceX після заяви власника компанії Ілона Маска про те, що Starlink забезпечуватиме супутниковий зв'язок для гуманітарних організацій у Секторі Гази.

Джерело: Маск у соцмережі Х, міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Карі у Х

Деталі: У суботу Маск заявив, що Starlink забезпечуватиме зв'язок для міжнародно визнаних гуманітарних організацій у Газі.

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Після цього міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Карі заявив, що міністерство розірве будь-які зв’язки зі Starlink.

Дослівно Карі: "ХАМАС буде використовувати його для терористичної діяльності. У цьому немає жодних сумнівів, ми це знаємо, і Маск це знає. ХАМАС – це ІДІЛ.

Можливо, Маск хотів би обумовити це (надання зв’язку Сектору Гази – ред.) звільненням наших викрадених немовлят, синів, дочок, людей похилого віку. Всіх! До того часу мій офіс розірве будь-які зв'язки зі Starlink".

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Теми: ІзраїльІлон Маскінтернет
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