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Израиль прекращает сотрудничество со Starlink после готовности Маска обеспечить связь в Газе

Катерина ТищенкоСуббота, 28 октября 2023, 23:38
Израиль прекращает сотрудничество со Starlink после готовности Маска обеспечить связь в Газе
Илон Маск, фото Getty Images

Израиль намерен прекратить сотрудничество с проектом Starlink американской компании SpaceX после заявления владельца компании Илона Маска о том, что Starlink будет обеспечивать спутниковую связь для гуманитарных организаций в Секторе Газы.

Источник: Маск в соцсети Х, министр связи Израиля Шломо Кари в Х

Детали: В субботу Маск заявил, что Starlink будет обеспечивать связь для международно признанных гуманитарных организаций в Газе.

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После этого министр связи Израиля Шломо Кари заявил, что министерство разорвет любые связи со Starlink.

Дословно Кари: "ХАМАС будет использовать его для террористической деятельности. В этом нет никаких сомнений, мы это знаем, и Маск это знает. ХАМАС – это ИГИЛ.

Возможно, Маск хотел бы обусловить это (предоставление связи Сектору Газы – ред.) освобождением наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, стариков. Всех! До того времени мой офис разорвет любые связи со Starlink".

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Темы: ИзраильИлон Маскинтернет
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