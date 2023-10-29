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Біля Євпаторії окупанти намагаються збити безпілотники

"Українська правда"Неділя, 29 жовтня 2023, 01:10
Біля Євпаторії окупанти намагаються збити безпілотники
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

У Криму в Євпаторії та районі в ніч на 29 жовтня було чути політ безпілотників та постріли по них.

Джерело: Telegram-канал "Крымский ветер" з посиланням на місцевих мешканців

Деталі: За інформацією очевидців, періодично лунає стрілянина з боку Заозерного, їх намагаються збити. 

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У Чорноморському, що в Євпаторійському районі, пролунало два вибухи.

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Теми: Кримбезпілотники
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