Біля Євпаторії окупанти намагаються збити безпілотники

У Криму в Євпаторії та районі в ніч на 29 жовтня було чути політ безпілотників та постріли по них.

Джерело: Telegram-канал "Крымский ветер" з посиланням на місцевих мешканців

Деталі: За інформацією очевидців, періодично лунає стрілянина з боку Заозерного, їх намагаються збити.

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У Чорноморському, що в Євпаторійському районі, пролунало два вибухи.

👻 Drones spotted in Russian-occupied Yevpatoriahttps://t.co/UQLGBzPTgi pic.twitter.com/6MQfvgsfGm — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) October 28, 2023