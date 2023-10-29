Біля Євпаторії окупанти намагаються збити безпілотники
Неділя, 29 жовтня 2023, 01:10
У Криму в Євпаторії та районі в ніч на 29 жовтня було чути політ безпілотників та постріли по них.
Джерело: Telegram-канал "Крымский ветер" з посиланням на місцевих мешканців
Деталі: За інформацією очевидців, періодично лунає стрілянина з боку Заозерного, їх намагаються збити.
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У Чорноморському, що в Євпаторійському районі, пролунало два вибухи.
👻 Drones spotted in Russian-occupied Yevpatoriahttps://t.co/UQLGBzPTgi pic.twitter.com/6MQfvgsfGm— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) October 28, 2023
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