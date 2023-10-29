Возле Евпатории оккупанты пытаются сбить беспилотники
Воскресенье, 29 октября 2023, 01:10
В Крыму в Евпатории и районе в ночь на 29 октября слышен полет беспилотников.
Источник: Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей
Детали: По информации очевидцев, периодически раздается стрельба со стороны Заозерного, их пытаются сбить.
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В Черноморском, что в Евпаторийском районе, раздались два взрыва.
👻 Drones spotted in Russian-occupied Yevpatoriahttps://t.co/UQLGBzPTgi pic.twitter.com/6MQfvgsfGm— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) October 28, 2023
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