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Возле Евпатории оккупанты пытаются сбить беспилотники

"Украинская правда"Воскресенье, 29 октября 2023, 01:10
Возле Евпатории оккупанты пытаются сбить беспилотники
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМА

В Крыму в Евпатории и районе в ночь на 29 октября  слышен полет беспилотников.

Источник: Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей

Детали: По информации очевидцев, периодически раздается стрельба со стороны Заозерного, их пытаются сбить.

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В Черноморском, что в Евпаторийском районе, раздались два взрыва.

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Темы: Крымбеспилотники
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