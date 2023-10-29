Російські інструктори готують операторів БпЛА у Білорусі

До Білорусі прибувають російські інструктори для проведення навчань з оперування БпЛА.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За інформацією білоруських партизанів, інструктори прибувають до 927-го центру підготовки БпЛА (в/ч 92504, Береза Брестської області). Основним їх завданням є підготовка операторів БпЛА Збройних сил республіки Білорусь.

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В центрі підготовки вже експлуатуються російські безпілотні авіаційні системи різних модифікацій: Supercam S100, S150, S350.

У ЦНС зазначили, що не виключено, що згодом росіяни вербуватимуть білоруських військовослужбовців до лав своєї армії.