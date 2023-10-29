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Российские инструкторы готовят операторов БпЛА в Беларуси

"Украинская правда"Воскресенье, 29 октября 2023, 03:45
Российские инструкторы готовят операторов БпЛА в Беларуси
Фото ЦНС

В Беларусь прибывают российские инструкторы для проведения учений по оперированию БПЛА.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали:  По информации белорусских партизан, инструкторы прибывают в 927-й центр подготовки БПЛА (в/ч 92504, Береза Брестской области). Основной их задачей является подготовка операторов БпЛА Вооруженных сил республики Беларусь. 

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В центре подготовки уже эксплуатируются российские беспилотные авиационные системы различных модификаций: Supercam S100, S150, S350.

В ЦНС отметили, что не исключено, что впоследствии россияне будут вербовать белорусских военнослужащих в ряды своей армии.

Темы: Беларусьбеспилотники
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