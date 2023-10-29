Російські військові використовують новий безпілотник, який автономно ідентифікує цілі – ISW

Російські війська використовують нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет" ("Изделие-53"), який може автономно ідентифікувати цілі.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Вороги почали використовувати новий безпілотник-камікадзе "Изделие-53" з 21 жовтня. Цей безпілотник нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару. "Изделие-53" поки не використовують широко, але військові випробовують безпілотники для масових синхронізованих ройових ударів.

Реклама:

Корисне навантаження безпілотників "Изделие-53" - від трьох до п’яти кілограмів. Цього не достатньо для значного пошкодження важливих військових цілей.

Нагадаємо, 24 жовтня ISW повідомляв, що російські війська нещодавно використали нові безпілотники "Італмас" (також відомі як "Изделие-54") під час удару безпілотників по Київській області. Вони гудуть, як газонокосарка.

Ключові висновки ISW за 28 жовтня:

ВІДЕО ДНЯ