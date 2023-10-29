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Російські військові використовують новий безпілотник, який автономно ідентифікує цілі – ISW

Олена ІвашківНеділя, 29 жовтня 2023, 04:18
Російські військові використовують новий безпілотник, який автономно ідентифікує цілі – ISW
Оновлений «Ланцет» у польоті, кадр з сюжету каналу Росія 24

Російські війська використовують нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет" ("Изделие-53"), який може автономно ідентифікувати цілі. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Вороги почали використовувати новий безпілотник-камікадзе "Изделие-53" з 21 жовтня. Цей безпілотник нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару. "Изделие-53" поки не використовують широко, але військові випробовують безпілотники для масових синхронізованих ройових ударів.

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Корисне навантаження безпілотників "Изделие-53" - від трьох до п’яти кілограмів. Цього не достатньо для значного пошкодження важливих військових цілей.

Нагадаємо, 24 жовтня ISW повідомляв, що російські війська нещодавно використали нові безпілотники "Італмас" (також відомі як "Изделие-54") під час удару безпілотників по Київській області. Вони гудуть, як газонокосарка.

Ключові висновки ISW за 28 жовтня:

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  • Залишки "ПВК Вагнера" воюють на авдіївському напрямку і підпорядковані формуванням, підконтрольним Міноборони Росії.
  • Командувач спецназом "Ахмат" Апті Алаудінов підтвердив, що Росгвардія набирає колишніх бойовиків  "ПВК Вагнера" в чеченські підрозділи спецназу "Ахмат".
  • 28 жовтня українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.
  • Російські війська в ніч з 27 на 28 жовтня завдали серії ракетних ударів по Дніпропетровській області.
  • Російська влада використовує внутрішню етнічну напруженість, публічно примушуючи середньоазіатських мігрантів до російської військової служби, що, ймовірно, сподобається російським ультранаціоналістам.
  • Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, на заході Донецької області, в районі кордону Донецької і Запорізької області, на заході Запорізької області і просунулися в деяких місцях.
  • Відомий російський військовий блогер заявив, що особисто чув, як президент Росії Володимир Путін вирішив відправити російських призовників служити в Прикордонну службу Росії.
  • Проукраїнські сили здійснили кібератаку на російських операторів зв’язку на окупованій частині України.

Теми: ISWбезпілотники
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