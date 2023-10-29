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Российские военные используют новый беспилотник, который автономно идентифицирует цели – ISW

Алена ИвашкивВоскресенье, 29 октября 2023, 04:18
Российские военные используют новый беспилотник, который автономно идентифицирует цели – ISW
Обновленный «Ланцет» в полете, кадр из сюжета канала Россия 24

Российские войска используют новую версию беспилотника-камикадзе "Ланцет", который может автономно идентифицировать цели. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Враги начали использовать новый беспилотник-камикадзе "Изделие-53" с 21 октября. Этот беспилотник якобы имеет систему автоматического наведения, которая может различать типы целей и повышать шансы успешного удара. "Изделие-53" пока не используют широко, но военные сейчас испытывают беспилотники для массовых синхронизированных роевых ударов.

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Полезная нагрузка беспилотников "Изделие-53" - от трех до пяти килограммов. Этого не достаточно для значительного повреждения важных военных целей.

Напомним, 24 октября ISW сообщал, что российские войска недавно использовали новые беспилотники "Италмас" (также известные как "Изделие-54") во время удара беспилотников по Киевской области. Они гудят, как газонокосилка.

Ключевые выводы ISW за 28 октября:

ВИДЕО ДНЯ
  • Остатки "ЧВК Вагнера" воюют на авдеевском направлении и подчинены формированиям, подконтрольным Минобороны России.
  • Командующий спецназом "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил, что Росгвардия набирает бывших боевиков "ЧВК Вагнера" в чеченские подразделения спецназа "Ахмат".
  • 28 октября украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
  • Российские войска в ночь с 27 на 28 октября нанесли серии ракетных ударов по Днепропетровской области.
  • Российские власти используют внутреннюю этническую напряженность, публично принуждая среднеазиатских мигрантов к российской военной службе, что, вероятно, понравится российским ультранационалистам.
  • Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, на западе Донецкой области, в районе границы Донецкой и Запорожской области, на западе Запорожской области и продвинулись в некоторых местах.
  • Известный российский военный блогер заявил, что лично слышал, как президент России Владимир Путин решил отправить российских призывников служить в Пограничную службу России.
  • Проукраинские силы совершили кибератаку на российских операторов связи на оккупированной части Украины.

Темы: ISWбеспилотники
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