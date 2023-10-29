Российские военные используют новый беспилотник, который автономно идентифицирует цели – ISW
Российские войска используют новую версию беспилотника-камикадзе "Ланцет", который может автономно идентифицировать цели.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Враги начали использовать новый беспилотник-камикадзе "Изделие-53" с 21 октября. Этот беспилотник якобы имеет систему автоматического наведения, которая может различать типы целей и повышать шансы успешного удара. "Изделие-53" пока не используют широко, но военные сейчас испытывают беспилотники для массовых синхронизированных роевых ударов.
Полезная нагрузка беспилотников "Изделие-53" - от трех до пяти килограммов. Этого не достаточно для значительного повреждения важных военных целей.
Напомним, 24 октября ISW сообщал, что российские войска недавно использовали новые беспилотники "Италмас" (также известные как "Изделие-54") во время удара беспилотников по Киевской области. Они гудят, как газонокосилка.
Ключевые выводы ISW за 28 октября:
- Остатки "ЧВК Вагнера" воюют на авдеевском направлении и подчинены формированиям, подконтрольным Минобороны России.
- Командующий спецназом "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил, что Росгвардия набирает бывших боевиков "ЧВК Вагнера" в чеченские подразделения спецназа "Ахмат".
- 28 октября украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
- Российские войска в ночь с 27 на 28 октября нанесли серии ракетных ударов по Днепропетровской области.
- Российские власти используют внутреннюю этническую напряженность, публично принуждая среднеазиатских мигрантов к российской военной службе, что, вероятно, понравится российским ультранационалистам.
- Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, на западе Донецкой области, в районе границы Донецкой и Запорожской области, на западе Запорожской области и продвинулись в некоторых местах.
- Известный российский военный блогер заявил, что лично слышал, как президент России Владимир Путин решил отправить российских призывников служить в Пограничную службу России.
- Проукраинские силы совершили кибератаку на российских операторов связи на оккупированной части Украины.