Российские военные используют новый беспилотник, который автономно идентифицирует цели – ISW

Российские войска используют новую версию беспилотника-камикадзе "Ланцет", который может автономно идентифицировать цели.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Враги начали использовать новый беспилотник-камикадзе "Изделие-53" с 21 октября. Этот беспилотник якобы имеет систему автоматического наведения, которая может различать типы целей и повышать шансы успешного удара. "Изделие-53" пока не используют широко, но военные сейчас испытывают беспилотники для массовых синхронизированных роевых ударов.

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Полезная нагрузка беспилотников "Изделие-53" - от трех до пяти килограммов. Этого не достаточно для значительного повреждения важных военных целей.

Напомним, 24 октября ISW сообщал, что российские войска недавно использовали новые беспилотники "Италмас" (также известные как "Изделие-54") во время удара беспилотников по Киевской области. Они гудят, как газонокосилка.

Ключевые выводы ISW за 28 октября:

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