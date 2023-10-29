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У Херсоні пролунали потужні вибухи

Олена ІвашківНеділя, 29 жовтня 2023, 06:10
У Херсоні пролунали потужні вибухи
ПЛАКАТ "ХЕРСОН – ЦЕ УКРАЇНА". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ ESPRESO.TV

У ніч на 29 жовтня у Херсоні пролунали потужні вибухи.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, Повітряні сили

Дослівно Мрочко: "У Херсоні лунають потужні вибухи! Прибережні райони міста під вогнем з боку окупаційних військ! Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!"

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Деталі: Раніше Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на півдні і сході країни та загрозу застосування авіаційного озброєння.

Теми: Херсонвибух
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