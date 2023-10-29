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В Херсоне прогремели мощные взрывы

Алена ИвашкивВоскресенье, 29 октября 2023, 06:10
В Херсоне прогремели мощные взрывы
ПЛАКАТ "ХЕРСОН – ЭТО УКРАИНА". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА ESPRESO.TV

В ночь на 29 октября в Херсоне прогремели мощные взрывы.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, Воздушные силы

Дословно Мрочко: "В Херсоне раздаются мощные взрывы! Прибрежные районы города под огнем со стороны оккупационных войск! Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!"

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Детали: Раньше Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на юге и востоке страны и угрозу применения авиационного вооружения.

Темы: Херсонвзрыв
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