ПЛАКАТ "ХЕРСОН – ЭТО УКРАИНА". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА ESPRESO.TV

В ночь на 29 октября в Херсоне прогремели мощные взрывы.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, Воздушные силы

Дословно Мрочко: "В Херсоне раздаются мощные взрывы! Прибрежные районы города под огнем со стороны оккупационных войск! Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!"

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Детали: Раньше Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на юге и востоке страны и угрозу применения авиационного вооружения.