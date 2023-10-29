У ніч на 29 жовтня на Херсонську область ворог скинув 32 керовані авіабомби.

Джерело: керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

Деталі: За словами Гуменюк, ворог активно використовував тактичну авіацію, скидав керовані авіабомби: "Цієї ночі ми нарахували таких 32".

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За її словами, потерпав правий берег вздовж води і є постраждалі люди.

Окрім цього, Гуменюк повідомила, що ворог спрямував безпілотники, максимально намагаючись обійти системи ППО: "Як правило такі малі партії безпілотників запускають, щоб дізнатися де готові по них працювати".

Два БпЛА у Миколаївській області було знищено.