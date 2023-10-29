Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог скинув на Херсонщину 32 керовані авіабомби –  Гуменюк

Олена ІвашківНеділя, 29 жовтня 2023, 07:18
Ворог скинув на Херсонщину 32 керовані авіабомби –  Гуменюк
ХЕРСОН, ФОТО УП

У ніч на 29 жовтня на Херсонську область ворог скинув 32 керовані авіабомби.

Джерело: керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

Деталі: За словами Гуменюк, ворог активно використовував тактичну авіацію, скидав керовані авіабомби: "Цієї ночі ми нарахували таких 32". 

Реклама:

За її словами, потерпав правий берег вздовж води і є постраждалі люди.

Окрім цього, Гуменюк повідомила, що ворог спрямував безпілотники, максимально намагаючись обійти системи ППО: "Як правило такі малі партії безпілотників запускають, щоб дізнатися де готові по них працювати".

Два БпЛА у Миколаївській області було знищено.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
Херсонська область
Росія атакувала Херсонщину – поранені двоє людей
Сили оборони просуваються на лівому березі Дніпра Херсонщини – аналітики
Літнє подружжя постраждало від російського безпілотника на Херсонщині
Останні новини
15:56
Зеленський скасував візит до Ізраїлю через витік інформації – ЗМІ
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
Усі новини...
Реклама: