Враг сбросил на Херсонщину 32 управляемые авиабомбы – Гуменюк

В ночь на 29 октября на Херсонскую область враг сбросил 32 управляемые авиабомбы.

Источник: руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Детали: По словам Гуменюк, враг активно использовал тактическую авиацию, сбрасывал управляемые авиабомбы: "Этой ночью мы насчитали таких 32".

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Под ударом был правый берег вдоль воды и есть пострадавшие люди.

Кроме этого, Гуменюк сообщила, что враг направил беспилотники, максимально пытаясь обойти системы ПВО: "Как правило такие малые партии беспилотников запускают, чтобы узнать где готовы по ним работать".

Два БпЛА в Николаевской области были уничтожены.