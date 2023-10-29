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Враг сбросил на Херсонщину 32 управляемые авиабомбы – Гуменюк

Алена ИвашкивВоскресенье, 29 октября 2023, 07:18
Враг сбросил на Херсонщину 32 управляемые авиабомбы – Гуменюк
ХЕРСОН, ФОТО УП

В ночь на 29 октября на Херсонскую область враг сбросил 32 управляемые авиабомбы.

Источник: руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Детали: По словам Гуменюк, враг активно использовал тактическую авиацию, сбрасывал управляемые авиабомбы: "Этой ночью мы насчитали таких 32". 

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Под ударом был правый берег вдоль воды и есть пострадавшие люди.

Кроме этого, Гуменюк сообщила, что враг направил беспилотники, максимально пытаясь обойти системы ПВО: "Как правило такие малые партии беспилотников запускают, чтобы узнать где готовы по ним работать".

Два БпЛА в Николаевской области были уничтожены.

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Темы: Херсонская областьвойна
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