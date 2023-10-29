Росіяни втратили понад 600 військових та 8 танків за добу
Неділя, 29 жовтня 2023, 08:26
Збройні сили знищили на фронті ще 660 російських окупантів та декілька одиниць їхньої техніки.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 299080 (+660) осіб,
- танків ‒ 5175 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9758 (+9) од,
- артилерійських систем – 7188 (+8) од,
- РСЗВ – 834 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 558 (+0) од,
- літаків – 320 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+0),
- крилаті ракети ‒ 1544 (+3),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9532 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 1012 (+1).
Дані уточнюються.