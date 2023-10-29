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Росіяни втратили понад 600 військових та 8 танків за добу

Роман ПетренкоНеділя, 29 жовтня 2023, 08:26
Росіяни втратили понад 600 військових та 8 танків за добу
фото: ельдар сарахман, уп

Збройні сили знищили на фронті ще 660 російських окупантів та декілька одиниць їхньої техніки.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 299080 (+660) осіб,
  • танків ‒ 5175 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9758 (+9) од,
  • артилерійських систем – 7188 (+8) од,
  • РСЗВ – 834 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 558 (+0) од,
  • літаків – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 1544 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9532 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1012 (+1).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні сили
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