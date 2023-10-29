Россияне потеряли более 600 военных и 8 танков за сутки

Вооруженные силы уничтожили на фронте еще 660 российских оккупантов и несколько единиц их техники.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.23 ориентировочно составили:

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личного состава - около 299080 (+660) человек,

танков - 5175 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 9758 (+9) ед,

артиллерийских систем - 7188 (+8) ед,

РСЗО - 834 (+0) ед,

средства ПВО - 558 (+0) ед,

самолетов - 320 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5399 (+0),

крылатые ракеты - 1544 (+3),

корабли / катера - 20 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9532 (+8) ед,

специальная техника - 1012 (+1).

Данные уточняются.