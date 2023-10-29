Россияне потеряли более 600 военных и 8 танков за сутки
Воскресенье, 29 октября 2023, 08:26
Вооруженные силы уничтожили на фронте еще 660 российских оккупантов и несколько единиц их техники.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 299080 (+660) человек,
- танков - 5175 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 9758 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 7188 (+8) ед,
- РСЗО - 834 (+0) ед,
- средства ПВО - 558 (+0) ед,
- самолетов - 320 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5399 (+0),
- крылатые ракеты - 1544 (+3),
- корабли / катера - 20 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9532 (+8) ед,
- специальная техника - 1012 (+1).
Данные уточняются.