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Россияне потеряли более 600 военных и 8 танков за сутки

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 октября 2023, 08:26
Россияне потеряли более 600 военных и 8 танков за сутки
фото: эльдар сарахман, уп

Вооруженные силы уничтожили на фронте еще 660 российских оккупантов и несколько единиц их техники.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 299080 (+660) человек,
  • танков - 5175 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 9758 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 7188 (+8) ед,
  • РСЗО - 834 (+0) ед,
  • средства ПВО - 558 (+0) ед,
  • самолетов - 320 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5399 (+0),
  • крылатые ракеты - 1544 (+3),
  • корабли / катера - 20 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9532 (+8) ед,
  • специальная техника - 1012 (+1).

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силы
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