Напередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

У столиці Саудівської Аравії відбувся поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та колишнім чемпіоном UFC Франсісом Нганну за правилами боксу, в якому британець мінімально переміг за очками.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Для Ф'юрі це був перший бій з грудня 2022 року. Для Нганну – дебют у боксі. Суперники боксували за символічний пояс "чемпіона Ер-Ріяда".

Поєдинок в Ер-Ріяді відвідав Олександр Усик, який у кінці вересня таки домовився про проведення бою з Ф'юрі. Він має пройти в Саудівській Аравії у кінці року.

Ф'юрі жодного разу не відправив суперника у нокдаун, хоча сам падав.

Поєдинок тривав усі десять раундів. Ф'юрі здобув перемогу роздільним рішенням суддів: двоє віддали перевагу Тайсону — 96:93, 95:94, один — Нганну (95:94).

Tyson Fury WINS by SPLIT DECISION 👊



Should @Francis_Ngannou have gotten the decision? 👀#FuryNgannou pic.twitter.com/a7kF6AqnnZ