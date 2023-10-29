Напередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

У столиці Саудівської Аравії відбувся поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та колишнім чемпіоном UFC Франсісом Нганну за правилами боксу, в якому британець мінімально переміг за очками.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Для Ф'юрі це був перший бій з грудня 2022 року. Для Нганну – дебют у боксі. Суперники боксували за символічний пояс "чемпіона Ер-Ріяда".

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Поєдинок в Ер-Ріяді відвідав Олександр Усик, який у кінці вересня таки домовився про проведення бою з Ф'юрі. Він має пройти в Саудівській Аравії у кінці року.

Ф'юрі жодного разу не відправив суперника у нокдаун, хоча сам падав.

FRANCIS NGANNOU KNOCKDOWN TYSON FURY!!!!! pic.twitter.com/uoxQGwumU6 ВІДЕО ДНЯ October 28, 2023

Поєдинок тривав усі десять раундів. Ф'юрі здобув перемогу роздільним рішенням суддів: двоє віддали перевагу Тайсону — 96:93, 95:94, один — Нганну (95:94).

Tyson Fury WINS by SPLIT DECISION 👊



Should @Francis_Ngannou have gotten the decision? 👀#FuryNgannou pic.twitter.com/a7kF6AqnnZ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 28, 2023

Пряма мова Ф'юрі: "Цього точно не було в сценарії. Він [Нганну] чудовий спортсмен і набагато кращий боксер, ніж ми думали. Він незручний хлопець з хорошим ударом, і я його дуже поважаю. Він дав мені один із найважчих боїв за останні десять років".

Пряма мова Нганну: "Мій тренувальний табір тривав лише три з половиною місяці, у мене була травма. Але не хочу виправдовуватися. Подивлюся, що можу зробити далі, щоб покращити свої навички, щоб повернутися ще кращим. Скоро можемо повторити, впевнений, зможу досягти більшого".

Нагадаємо: Усик - Ф'юрі стане першим поєдинком в історії світового боксу, коли на кону будуть всі чотири пояси у суперважкій вазі.

Попередньо проведення бою планувалося на грудень, однак офіційного підтвердження дати з боку сторін не було.