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Накануне боя с Усиком Фьюри едва не проиграл экс-чемпиону UFC

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 октября 2023, 09:15
Накануне боя с Усиком Фьюри едва не проиграл экс-чемпиону UFC
фото: getty images

В столице Саудовской Аравии состоялся поединок между Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Франсисом Нганну по правилам бокса, в котором британец минимально победил по очкам.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: Для Фьюри это был первый бой с декабря 2022 года. Для Нганну - дебют в боксе. Соперники боксировали за символический пояс "чемпиона Эр-Рияда".

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Поединок в Эр-Рияде посетил Александр Усик, который в конце сентября таки договорился о проведении боя с Фьюри. Он должен пройти в Саудовской Аравии в конце года.

Фьюри ни разу не отправил соперника в нокдаун, хотя сам падал.

Поединок длился все десять раундов. Фьюри одержал победу раздельным решением судей: двое отдали предпочтение Тайсону - 96:93, 95:94, один - Нганну (95:94).

Прямая речь Фьюри: "Этого точно не было в сценарии. Он [Нганну] замечательный спортсмен и гораздо лучший боксер, чем мы думали. Он неудобный парень с хорошим ударом, и я его очень уважаю. Он дал мне один из самых тяжелых боев за последние десять лет".

Прямая речь Нганну: "Мой тренировочный лагерь длился всего три с половиной месяца, у меня была травма. Но не хочу оправдываться. Посмотрю, что могу сделать дальше, чтобы улучшить свои навыки, чтобы вернуться еще лучше. Скоро можем повторить, уверен, смогу достичь большего".

Напомним: Усик - Фьюри станет первым поединком в истории мирового бокса, когда на кону будут все четыре пояса в супертяжелом весе.

Предварительно проведение боя планировалось на декабрь, однако официального подтверждения даты со стороны сторон не было.

Темы: спортУсикСаудовская Аравия
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