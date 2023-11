Накануне боя с Усиком Фьюри едва не проиграл экс-чемпиону UFC

В столице Саудовской Аравии состоялся поединок между Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Франсисом Нганну по правилам бокса, в котором британец минимально победил по очкам.

Детали: Для Фьюри это был первый бой с декабря 2022 года. Для Нганну - дебют в боксе. Соперники боксировали за символический пояс "чемпиона Эр-Рияда".

Поединок в Эр-Рияде посетил Александр Усик, который в конце сентября таки договорился о проведении боя с Фьюри. Он должен пройти в Саудовской Аравии в конце года.

Фьюри ни разу не отправил соперника в нокдаун, хотя сам падал.

Поединок длился все десять раундов. Фьюри одержал победу раздельным решением судей: двое отдали предпочтение Тайсону - 96:93, 95:94, один - Нганну (95:94).

