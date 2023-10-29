Російські партизани повідомили координати нового заводу в РФ, де виготовляють ракети
Неділя, 29 жовтня 2023, 10:18
Представники партизанського руху "АТЕШ" повідомили, що виявили у Челябінську виробництво ракет, а також навели координати.
Джерело: "АТЕШ"
Дослівно: "Наші агенти з Челябінська доповідають, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу.
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Повідомляється, що підприємство стрімко розростається: будуються нові цехи, набирається новий персонал. Чисельність персоналу на заводі збільшилася з 10 до 17 тисяч осіб".
Деталі: За даними партизанів, точні координати заводу: 55.118556370558025, 61.5045004989165.
Вони додали, що "здобувають нові подробиці і працюють над припиненням його діяльності".
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