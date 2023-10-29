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Російські партизани повідомили координати нового заводу в РФ, де виготовляють ракети

Роман ПетренкоНеділя, 29 жовтня 2023, 10:18
Російські партизани повідомили координати нового заводу в РФ, де виготовляють ракети

Представники партизанського руху "АТЕШ" повідомили, що виявили у Челябінську виробництво ракет, а також навели координати.

Джерело: "АТЕШ"

Дослівно: "Наші агенти з Челябінська доповідають, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу.

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Повідомляється, що підприємство стрімко розростається: будуються нові цехи, набирається новий персонал. Чисельність персоналу на заводі збільшилася з 10 до 17 тисяч осіб".

Деталі: За даними партизанів, точні координати заводу: 55.118556370558025, 61.5045004989165.

Вони додали, що "здобувають нові подробиці і працюють над припиненням його діяльності".

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"АТЕШ"

Теми: Росіяракетний ударвійнапартизани
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