Российские партизаны сообщили координаты нового завода в РФ, где изготавливают ракеты

Представители партизанского движения "АТЕШ" сообщили, что обнаружили в Челябинске производство ракет, а также привели координаты.

Источник: "АТЕШ"

Дословно: "Наши агенты из Челябинска докладывают, что на Челябинском кузнечно-прессовом заводе начали изготавливать ракеты различного типа.

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Сообщается, что предприятие стремительно разрастается: строятся новые цеха, набирается новый персонал. Численность персонала на заводе увеличилась с 10 до 17 тысяч человек".

Детали: По данным партизан, точные координаты завода: 55.118556370558025, 61.5045004989165.

Они добавили, что "получают новые подробности и работают над прекращением его деятельности".

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