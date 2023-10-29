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Поліцейські потрапили під обстріл на Донеччині: четверо поранених

Роман ПетренкоНеділя, 29 жовтня 2023, 11:35
Поліцейські потрапили під обстріл на Донеччині: четверо поранених
фото: НП

Унаслідок ворожих обстрілів 28 жовтня у Донецькій області поранено чотирьох поліцейських.

Джерело: Нацполіція

Деталі: На Донеччині минулої доби по прифронтовому Сіверську окупанти вдарили з артилерії.

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Один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції. Поранень зазнали четверо поліцейських зі складу слідчо-оперативної групи, пошкоджено службовий автомобіль.

Стан правоохоронців задовільний, вони лікуються амбулаторно.

Поліція та СБУ відкрили провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни.

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Теми: Донецька областьполіціяобстріл
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