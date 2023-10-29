Поліцейські потрапили під обстріл на Донеччині: четверо поранених
Неділя, 29 жовтня 2023, 11:35
Унаслідок ворожих обстрілів 28 жовтня у Донецькій області поранено чотирьох поліцейських.
Джерело: Нацполіція
Деталі: На Донеччині минулої доби по прифронтовому Сіверську окупанти вдарили з артилерії.
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Один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції. Поранень зазнали четверо поліцейських зі складу слідчо-оперативної групи, пошкоджено службовий автомобіль.
Стан правоохоронців задовільний, вони лікуються амбулаторно.
Поліція та СБУ відкрили провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни.
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