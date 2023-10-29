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Полицейские попали под обстрел в Донецкой области: четверо раненых

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 октября 2023, 11:35
Полицейские попали под обстрел в Донецкой области: четверо раненых
фото: НП

В результате вражеских обстрелов 28 октября в Донецкой области ранены четверо полицейских.

Источник: Нацполиция

Детали: В Донецкой области за прошедшие сутки по прифронтовому Северску оккупанты ударили из артиллерии.

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Один из снарядов разорвался возле экипажа полиции. Ранения получили четверо полицейских из состава следственно-оперативной группы, поврежден служебный автомобиль.

Состояние правоохранителей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно.

Полиция и СБУ открыли производство по статье нарушение законов и обычаев войны.

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Темы: Донецкая областьполицияобстрел
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