Полицейские попали под обстрел в Донецкой области: четверо раненых
Воскресенье, 29 октября 2023, 11:35
В результате вражеских обстрелов 28 октября в Донецкой области ранены четверо полицейских.
Источник: Нацполиция
Детали: В Донецкой области за прошедшие сутки по прифронтовому Северску оккупанты ударили из артиллерии.
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Один из снарядов разорвался возле экипажа полиции. Ранения получили четверо полицейских из состава следственно-оперативной группы, поврежден служебный автомобиль.
Состояние правоохранителей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно.
Полиция и СБУ открыли производство по статье нарушение законов и обычаев войны.
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