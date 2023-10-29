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Тарнавський: Наступ на Мелітопольському напрямку триває

Роман ПетренкоНеділя, 29 жовтня 2023, 12:33
Тарнавський: Наступ на Мелітопольському напрямку триває
ФОТО: GETTY IMAGES

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський запевнив, що Збройні сили продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

Джерело: Тарнавський у telegram

Деталі: За словами Тарнавського, лише за останню добу на напрямку 13 окупантів здалися в полон.

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Бійцями "Таврії" спалено 25 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 8 танків, 3 ББМ, 10 БпЛА, 4 автомобілі. Також знищено 5 складів боєприпасів ворога.

Теми: МелітопольконтрнаступвійнаЗбройні сили
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