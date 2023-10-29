Тарнавський: Наступ на Мелітопольському напрямку триває
Неділя, 29 жовтня 2023, 12:33
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський запевнив, що Збройні сили продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.
Джерело: Тарнавський у telegram
Деталі: За словами Тарнавського, лише за останню добу на напрямку 13 окупантів здалися в полон.
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Бійцями "Таврії" спалено 25 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 8 танків, 3 ББМ, 10 БпЛА, 4 автомобілі. Також знищено 5 складів боєприпасів ворога.