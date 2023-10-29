Тарнавский: Наступление на Мелитопольском направлении продолжается

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заверил, что Вооруженные силы продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

Источник: Тарнавский в telegram

Детали: По словам Тарнавского, только за последние сутки на направлении 13 оккупантов сдались в плен.

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Бойцами "Таврии" сожжено 25 единиц военной техники противника. В частности, 8 танков, 3 ББМ, 10 БпЛА, 4 автомобиля. Также уничтожено 5 складов боеприпасов врага.