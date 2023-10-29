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Україна та США, готуючись до зими, створили гібридних "монстрів" ППО – NYT

Роман ПетренкоНеділя, 29 жовтня 2023, 13:58
Україна та США, готуючись до зими, створили гібридних монстрів ППО – NYT

З наближенням зими Україна, яка потребує більше засобів протиповітряної оборони, щоб захистити свої електромережі від російських ударів, разом із США створила "гібридні монстри" – переобладнані системи ППО.

Джерело: New York Times

Деталі: Журналісти пишуть, що країни готові експериментувати з "монстром системи озброєнь".

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Американські офіційні особи називають її програмою FrankenSAM, що поєднує сучасні ракети "земля-повітря" західного калібру з переобладнаними пусковими установками радянських часів або радарами, які вже є на озброєнні українських військ.

Два варіанти цієї імпровізованої протиповітряної оборони - один, що поєднує радянські пускові установки "Бук" і американські ракети Sea Sparrow, і другий, що поєднує радари радянських часів і американські ракети Sidewinder - були випробувані протягом останніх кількох місяців на військових базах у Сполучених Штатах і мають бути доставлені в Україну цієї осені.

Третій – ракетний комплекс Hawk, комбінований з радянським обладнанням, пише ЗМІ, був вже продемонстрований на полі бою в Україні.

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Видання зазначає, що ці гібридні системи "допомагають заповнити критичні прогалини в українській протиповітряній обороні".

Теми: ППОвійнаСШАзброя
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