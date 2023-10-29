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Украина и США, готовясь к зиме, создали гибридных "монстров" ПВО - NYT

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 октября 2023, 13:58
Украина и США, готовясь к зиме, создали гибридных монстров ПВО - NYT

С приближением зимы Украина, которая нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны, чтобы защитить свои электросети от российских ударов, вместе с США создала "гибридные монстры" - переоборудованные системы ПВО.

Источник: New York Times

Детали: Журналисты пишут, что страны готовы экспериментировать с "монстром системы вооружений".

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Американские официальные лица называют ее программой FrankenSAM, сочетающей современные ракеты "земля-воздух" западного калибра с переоборудованными пусковыми установками советских времен или радарами, которые уже есть на вооружении украинских войск.

Два варианта этой импровизированной противовоздушной обороны - один, сочетающий советские пусковые установки "Бук" и американские ракеты Sea Sparrow, и второй, сочетающий радары советских времен и американские ракеты Sidewinder - были испытаны в течение последних нескольких месяцев на военных базах в Соединенных Штатах и должны быть доставлены в Украину этой осенью.

Третий, ракетный комплекс Hawk, комбинированный с советским оборудованием, пишет СМИ, был уже продемонстрирован на поле боя в Украине.

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Издание отмечает, что эти гибридные системы "помогают заполнить критические пробелы в украинской противовоздушной обороне".

Темы: ПВОвойнаСШАоружие
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