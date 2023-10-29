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Поранений через обстріл чоловік на Херсонщині помер у лікарні

Роман ПетренкоНеділя, 29 жовтня 2023, 16:40
Поранений через обстріл чоловік на Херсонщині помер у лікарні
ФОТО WIKIMAPIA.ORG

Російські війська завдали артилерійського удару по Новобериславу, важко постраждав чоловік, пізніше він помер.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Уточнюється, що окупанти вдень обстріляли населений пункт.

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Поранений 46-річний місцевий житель був на вулиці, у нього вибухова і відкрита черепно-мозкова травми, осколкове поранення голови.

Його госпіталізували у важкому стані.

Пізніше голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що врятувати чоловіка не вдалося, він помер у лікарні.

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Теми: Херсонська областьобстріл
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