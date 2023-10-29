Поранений через обстріл чоловік на Херсонщині помер у лікарні
Неділя, 29 жовтня 2023, 16:40
Російські війська завдали артилерійського удару по Новобериславу, важко постраждав чоловік, пізніше він помер.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Уточнюється, що окупанти вдень обстріляли населений пункт.
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Поранений 46-річний місцевий житель був на вулиці, у нього вибухова і відкрита черепно-мозкова травми, осколкове поранення голови.
Його госпіталізували у важкому стані.
Пізніше голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що врятувати чоловіка не вдалося, він помер у лікарні.
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