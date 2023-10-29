Раненый из-за обстрела мужчина в Херсонской области умер в больнице

Российские войска нанесли артиллерийский удар по Новобериславу, был тяжело ранен мужчина, позже он умер.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Уточняется, что оккупанты днем обстреляли населенный пункт.

Реклама:

Ранен 46-летний местный житель был на улице, у него взрывная и открытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение головы.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии и медики сейчас борются за его жизнь.

Позже председатель ОВА Александр Прокудин сообщил, что спасти мужчину не удалось, он умер в больнице.