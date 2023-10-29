Раненый из-за обстрела мужчина в Херсонской области умер в больнице
Воскресенье, 29 октября 2023, 16:40
Российские войска нанесли артиллерийский удар по Новобериславу, был тяжело ранен мужчина, позже он умер.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Уточняется, что оккупанты днем обстреляли населенный пункт.
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Ранен 46-летний местный житель был на улице, у него взрывная и открытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение головы.
Его госпитализировали в тяжелом состоянии и медики сейчас борются за его жизнь.
Позже председатель ОВА Александр Прокудин сообщил, что спасти мужчину не удалось, он умер в больнице.
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