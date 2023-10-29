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Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Валентина РоманенкоНеділя, 29 жовтня 2023, 14:45
Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО з Facebook

Бійці підрозділу Державної прикордонної служби, які у складі Сил оборони України стримують атаки російсько-окупаційних військ на Авдіївському напрямку, знищили російський літак.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: За словами офіцера, розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив ворожий бойовий літак біля Авдіївки. За попередньою інформацією, це штурмовик СУ-25.

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Пряма мова: "Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль. Літак противника задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм".

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