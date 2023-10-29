Пограничники сбили российский самолет возле Авдеевки

Иллюстративное фото из Facebook

Бойцы подразделения Государственной пограничной службы, которые в составе Сил обороны Украины сдерживают атаки российско-оккупационных войск на Авдеевском направлении, уничтожили российский самолет.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: По словам офицера, расчет ПЗРК пограничного подразделения сбил вражеский боевой самолет возле Авдеевки. По предварительной информации, это штурмовик СУ-25.

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Прямая речь: "Зенитная ракета, выпущенная пограничниками с переносного комплекса, поразила воздушную цель. Самолет противника задымился, начал терять высоту и исчез за горизонтом".