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Між тувинцями та росіянами в армії РФ назріває етнічний конфлікт – ССО

Роман ПетренкоНеділя, 29 жовтня 2023, 15:26
Між тувинцями та росіянами в армії РФ назріває етнічний конфлікт – ССО
фото: спротив

Сили спецоперацій на своєму сайті "Центр національного спротиву" повідомляють, що в окупаційній армії назріває етнічний конфлікт між тувинцями й росіянами.

Джерело: "Спротив"

Деталі: За даними українського підпілля, все частіше військовослужбовці тувинці в рядах окупаційного війська конфліктують з росіянами.

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Дослівно: "Нерідко такі суперечки закінчуються застосуванням холодної чи вогнепальної зброї із летальними наслідками.

Причини ворожнечі доволі банальні — це ворожнеча на основі традиційної зверхності росіян до поневолених нею народів та боротьби за розподіл військового спорядження".

Більше деталей: У ССО наголошують, що особливо бурхливо з’ясування міжетнічних стосунків "відбувається після надмірного вживання алкоголю".

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Теми: Росіяокупаціявійна
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