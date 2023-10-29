Між тувинцями та росіянами в армії РФ назріває етнічний конфлікт – ССО
Неділя, 29 жовтня 2023, 15:26
Сили спецоперацій на своєму сайті "Центр національного спротиву" повідомляють, що в окупаційній армії назріває етнічний конфлікт між тувинцями й росіянами.
Джерело: "Спротив"
Деталі: За даними українського підпілля, все частіше військовослужбовці тувинці в рядах окупаційного війська конфліктують з росіянами.
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Дослівно: "Нерідко такі суперечки закінчуються застосуванням холодної чи вогнепальної зброї із летальними наслідками.
Причини ворожнечі доволі банальні — це ворожнеча на основі традиційної зверхності росіян до поневолених нею народів та боротьби за розподіл військового спорядження".
Більше деталей: У ССО наголошують, що особливо бурхливо з’ясування міжетнічних стосунків "відбувається після надмірного вживання алкоголю".
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