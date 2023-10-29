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Между тувинцами и русскими в армии РФ назревает этнический конфликт - ССО

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 октября 2023, 15:26
Между тувинцами и русскими в армии РФ назревает этнический конфликт - ССО
фото: сопротивление

Силы спецопераций на своем сайте "Центр национального сопротивления" сообщают, что в оккупационной армии назревает этнический конфликт между тувинцами и русскими.

Источник: "Сопротивление"

Детали: По данным украинского подполья, все чаще военнослужащие тувинцы в рядах оккупационного войска конфликтуют с русскими.

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Дословно: "Нередко такие споры заканчиваются применением холодного или огнестрельного оружия с летальным исходом.

Причины вражды довольно банальны - это вражда на основе традиционного превосходства россиян к порабощенным ею народам и борьбы за распределение военного снаряжения".

Больше деталей: В ССО отмечают, что особенно бурно выяснение межэтнических отношений "происходит после чрезмерного употребления алкоголя".

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Темы: Росcияоккупациявойна
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