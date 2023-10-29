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В окупованій Волновасі в будинку знайшли 9 тіл дорослих та дітей. Підозрюють військових РФ

Роман ПетренкоНеділя, 29 жовтня 2023, 15:59
В окупованій Волновасі в будинку знайшли 9 тіл дорослих та дітей. Підозрюють військових РФ
фото: astra

В окупованій Волновасі Донецької області розстріляли дев'ятьох мирних жителів, серед яких була сім'я з двома дітьми – тіла знайшли у приватному будинку.

Джерело: Astra, Слідчий комітет РФ, омбудсмен Дмитро Лубінець

Деталі: Російські "правоохоронні органи" заявляють, що тіла людей знайшли з вогнепальними пораненнями в приватному будинку.

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Видання ASTRA з посиланням на місцевих жителів, сусідів і родичів убитих повідомляє, що вбивство скоїв російський військовослужбовець:

Пряма мова знайомого сім'ї: "Убивство скоїв військовослужбовець ЗС РФ. З чоловіком Наташі він щось не поділив.

Одразу приїхала верхівка, і вони почали намагатися приховати все, сусідам сказали - мовчати".

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Більше деталей: Родичі жертв повідомили, що сім'ю вбили в п'ятницю, 27 жовтня, у день народження одного з родичів.

Крім сім'ї з чотирьох осіб (чоловіка Андрія і дружини Наталії, а також їхніх дітей - Насті та Микити) було вбито ще п'ятьох осіб, які перебували в будинку.

За версією трьох інших людей, їх вбили вночі, коли вони спали в ліжках. 

Своєю чергою журналіст Денис Казанський пише, що напередодні один з чоловіків Андрій Капканець посварився з кадировцями, які намагалися "віджати" його будинок. Ті вирішили помститися – приїхали під час святкування та вбили усіх.

Оновлено: Пізніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що росіяни в тимчасово окупованій Волновасі Донецької області "у власному будинку вбили 9 людей, в тому числі ученицю 4-го класу та хлопчика дошкільного віку".

"Немає жодних сумнівів, що до цього причетні закривавлені руки росіян…. За попередніми даними, окупанти позбавили життя цілої сім'ї Капканець, які святкували день народження та відмовилися віддавати власне житло чеченським окупантам", - написав він.

 
усі фото: ASTRA

Теми: ВолновахаРосіяокупація
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