В оккупированной Волновахе в доме нашли 9 тел взрослых и детей. Подозревают военных РФ

В оккупированной Волновахе Донецкой области расстреляли девять мирных жителей, среди которых была семья с двумя детьми - тела нашли в частном доме.

Источник: Astra, Следственный комитет РФ, омбудсмен Дмитрий Лубинец

Детали: Российские "правоохранительные органы" заявляют, что тела людей нашли с огнестрельными ранениями в частном доме.

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Издание ASTRA со ссылкой на местных жителей, соседей и родственников убитых сообщает, что убийство совершил российский военнослужащий:

Прямая речь знакомого семьи: "Убийство совершил военнослужащий ВС РФ. С мужем Наташи он что-то не поделил.

Сразу приехала верхушка, и они начали пытаться скрыть все, соседям сказали - молчать".

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Больше деталей: Родственники жертв сообщили, что семью убили в пятницу, 27 октября, в день рождения одного из родственников.

Кроме семьи из четырех человек (мужа Андрея и жены Натальи, а также их детей - Насти и Никиты) были убиты еще пять человек, которые находились в доме.

По версии трех других людей, их убили ночью, когда они спали в кроватях.

В свою очередь журналист Денис Казанский пишет, что накануне один из мужчин Андрей Капканец поссорился с кадыровцами, которые пытались "отжать" его дом. Те решили отомстить - приехали во время празднования и убили всех.

Обновлено: Позже омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что россияне во временно оккупированной Волновахе Донецкой области "в собственном доме убили 9 человек, в том числе ученицу 4-го класса и мальчика дошкольного возраста".

"Нет никаких сомнений, что к этому причастны окровавленные руки россиян.... По предварительным данным, оккупанты лишили жизни целой семьи Капканец, которые праздновали день рождения и отказались отдавать собственное жилье чеченским оккупантам", - написал он.