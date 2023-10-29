Нардеп Тищенко пояснив, хто його вдарив: Виселяють бабусь і дідусів

Нардеп Микола Тищенко, який раніше подав заяву про побиття на Львівщині, пояснив, що його вдарив представник компанії, яка намагається здійснити рейдерське захоплення пансіонату.

Джерело: Тищенко у Facebook

Деталі: За словами депутата, до нього в приймальню "ТСК Нацресурс" звернулись працівники та пацієнти пансіонату, "бабусі та дідусі з важкими хворобами, з проханням захистити їх від рейдерського захоплення, погроз життю та виселення на вулицю".

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Тищенко заявив, що невідомі озброєні люди під керівництвом Андрія Завадського незаконно захопили 2 гектари комунальної землі в елітному селищі Брюховичі в передмісті Львова. Також вони підробили документи про оренду державної землі, завдяки корупційним зв’язкам з реєстратором Наталією Лободинець, яка незаконно внесла їх в державний реєстр.

За інформацією депутата, всім важкохворим бабусям і дідусям видали листи про виселення. Їм також не дозволяють вільне відвідування родичів і відключають світло, в тому числі тим, хто підключений до апаратів ШВЛ.

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Нардеп заявив, що в суботу боровся "з цією мафією до пізньої ночі".

Дослівно Тищенко: "На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника "Укри" та…співпрацівником Інтерполу. В його автівці на підробних номерних знаках будо виявлено багато камер та фотоловушки…. Він поводив себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх. Публічно залякував та погрожував жінкам, працівницям пансіонату. Постраждалі дали свідчення. Про все це було написано заяви за ст. 190, 358, 28, 191 ККУ.

А також після того, як дана особа вдарила мене в присутності поліції, на нього відкрито кримінальне провадження про напад на мене під час виконання моїх депутатських повноважень".

Більше деталей: Пізніше Тищенко наголосив, що "під шумок війни непорядний забудовник в особі Андрія Завадського хоче незаконно виселити літніх людей та вкрасти державну землю, щоб побудувати в елітному передмісті Львова житловий комплекс".

"Озброєні люди, які захопили державну землю за вказаною адресою: використовують підроблені номерні знаки на авто; фальсифікують документи в державному реєстрі; у них вилучили десятки камер та фотоловушок, а також з автівки начальника охорони загарбників поліцейськими були вилучені хімічні речовини. Все це зафіксовано у протоколах", - підкреслив він.

Що передувало: Раніше в неділю поліція повідомила, що у Львівській області напали на народного депутата Миколу Тищенка.

Тищенко подав заяву у поліцію, там розпочали досудове розслідування за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження).