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Нардеп Тищенко объяснил, кто его ударил: Выселяют бабушек и дедушек

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 октября 2023, 16:20
Нардеп Тищенко объяснил, кто его ударил: Выселяют бабушек и дедушек
Тищенко и бабушки из пансионата, фото из Facebook нардепа

Нардеп Николай Тищенко, который ранее подал заявление об избиении на Львовщине, объяснил, что его ударил представитель компании, которая пытается осуществить рейдерский захват пансионата. 

Источник: Тищенко в Facebook

Детали: По словам депутата, к нему в приемную "ВСК Нацресурс" обратились работники и пациенты пансионата, "бабушки и дедушки с тяжелыми болезнями, с просьбой защитить их от рейдерского захвата, угроз жизни и выселения на улицу".

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Тищенко заявил, что неизвестные вооруженные люди под руководством Андрея Завадского незаконно захватили 2 гектара коммунальной земли в элитном поселке Брюховичи в пригороде Львова. Также они подделали документы об аренде государственной земли, благодаря коррупционным связям с регистратором Натальей Лободинец, которая незаконно внесла их в государственный реестр.

По информации депутата, всем тяжелобольным бабушкам и дедушкам выдали письма о выселении. Им также не разрешают свободное посещение родственников и отключают свет, в том числе тем, кто подключен к аппаратам ИВЛ.

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Нардеп заявил, что в субботу боролся "с этой мафией до поздней ночи".

Дословно Тищенко: "На место преступления приехал Журбенко Василий, представился начальником охраны от захватчика "Укры" и ... сотрудником Интерпола. В его машине на поддельных номерных знаках было обнаружено много камер и фотоловушки.... Он вел себя очень агрессивно, унижал моих помощников, провоцировал полицию и всех присутствующих. Публично запугивал и угрожал женщинам, работницам пансионата. Пострадавшие дали показания. Обо всем этом были написаны заявления по ст. 190, 358, 28, 191 УКУ.

А также после того, как данное лицо ударило меня в присутствии полиции, на него открыто уголовное производство о нападении на меня во время выполнения моих депутатских полномочий".

Больше деталей: Позже Тищенко отметил, что "под шумок войны непорядочный застройщик в лице Андрея Завадского хочет незаконно выселить пожилых людей и украсть государственную землю, чтобы построить в элитном пригороде Львова жилой комплекс".

"Вооруженные люди, которые захватили государственную землю по указанному адресу: используют поддельные номерные знаки на авто; фальсифицируют документы в государственном реестре; у них изъяли десятки камер и фотоловушек, а также из машины начальника охраны захватчиков полицейскими были изъяты химические вещества. Все это зафиксировано в протоколах", - подчеркнул он.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье полиция сообщила, что во Львовской области напали на народного депутата Николая Тищенко.

Тищенко подал заявление в полицию, и там начали досудебное расследование по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение).

Темы: ТищенкодракаЛьвовщина
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