Нардеп Тищенко объяснил, кто его ударил: Выселяют бабушек и дедушек

Нардеп Николай Тищенко, который ранее подал заявление об избиении на Львовщине, объяснил, что его ударил представитель компании, которая пытается осуществить рейдерский захват пансионата.

Источник: Тищенко в Facebook

Детали: По словам депутата, к нему в приемную "ВСК Нацресурс" обратились работники и пациенты пансионата, "бабушки и дедушки с тяжелыми болезнями, с просьбой защитить их от рейдерского захвата, угроз жизни и выселения на улицу".

Реклама:

Тищенко заявил, что неизвестные вооруженные люди под руководством Андрея Завадского незаконно захватили 2 гектара коммунальной земли в элитном поселке Брюховичи в пригороде Львова. Также они подделали документы об аренде государственной земли, благодаря коррупционным связям с регистратором Натальей Лободинец, которая незаконно внесла их в государственный реестр.

По информации депутата, всем тяжелобольным бабушкам и дедушкам выдали письма о выселении. Им также не разрешают свободное посещение родственников и отключают свет, в том числе тем, кто подключен к аппаратам ИВЛ.

ВИДЕО ДНЯ

Нардеп заявил, что в субботу боролся "с этой мафией до поздней ночи".

Дословно Тищенко: "На место преступления приехал Журбенко Василий, представился начальником охраны от захватчика "Укры" и ... сотрудником Интерпола. В его машине на поддельных номерных знаках было обнаружено много камер и фотоловушки.... Он вел себя очень агрессивно, унижал моих помощников, провоцировал полицию и всех присутствующих. Публично запугивал и угрожал женщинам, работницам пансионата. Пострадавшие дали показания. Обо всем этом были написаны заявления по ст. 190, 358, 28, 191 УКУ.

А также после того, как данное лицо ударило меня в присутствии полиции, на него открыто уголовное производство о нападении на меня во время выполнения моих депутатских полномочий".

Больше деталей: Позже Тищенко отметил, что "под шумок войны непорядочный застройщик в лице Андрея Завадского хочет незаконно выселить пожилых людей и украсть государственную землю, чтобы построить в элитном пригороде Львова жилой комплекс".

"Вооруженные люди, которые захватили государственную землю по указанному адресу: используют поддельные номерные знаки на авто; фальсифицируют документы в государственном реестре; у них изъяли десятки камер и фотоловушек, а также из машины начальника охраны захватчиков полицейскими были изъяты химические вещества. Все это зафиксировано в протоколах", - подчеркнул он.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье полиция сообщила, что во Львовской области напали на народного депутата Николая Тищенко.

Тищенко подал заявление в полицию, и там начали досудебное расследование по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение).