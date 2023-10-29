Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі

Рустем Умєров (ліворуч) та Сергій Наєв, фото з Facebook Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з командувачем ОСУВ "Північ" Сергієм Наєвим обговорив готовність дати відсіч та протистояти атакам ворогів на північному напрямку.

Джерело: Умєров у Facebook

Дослівно: "Зустрівся з командувачем ОСУВ "Північ" генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

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Обговорили обороноздатність України на північному напрямі та вдовж кордонів, готовність дати відсіч та протистояти атакам ворогів. Також заслухав питання протидії від російських "шахедів" на цьому напрямку.

Разом робимо все необхідне, щоб ефективність нашого захисту тільки зростала".