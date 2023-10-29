Умеров с Наевым обсудили готовность дать отпор врагам с севера
Воскресенье, 29 октября 2023, 17:24
Министр обороны Рустем Умеров во время встречи с командующим ОСУВ "Север" Сергеем Наевым обсудил готовность дать отпор и противостоять атакам врагов на северном направлении.
Источник: Умеров в Facebook
Дословно: "Встретился с командующим ОСУВ "Север" генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.
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Обсудили обороноспособность Украины на северном направлении и вдоль границ, готовность дать отпор и противостоять атакам врагов. Также заслушал вопрос противодействия от российских "шахедов" на этом направлении.
Вместе делаем все необходимое, чтобы эффективность нашей защиты только росла".