Умеров с Наевым обсудили готовность дать отпор врагам с севера

Рустем Умеров (слева) и Сергей Наев, фото из Facebook Умерова

Министр обороны Рустем Умеров во время встречи с командующим ОСУВ "Север" Сергеем Наевым обсудил готовность дать отпор и противостоять атакам врагов на северном направлении.

Источник: Умеров в Facebook

Дословно: "Встретился с командующим ОСУВ "Север" генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

Реклама:

Обсудили обороноспособность Украины на северном направлении и вдоль границ, готовность дать отпор и противостоять атакам врагов. Также заслушал вопрос противодействия от российских "шахедов" на этом направлении.

Вместе делаем все необходимое, чтобы эффективность нашей защиты только росла".