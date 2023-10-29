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США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 29 жовтня 2023, 18:46
США заявили про підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході
Джейк Салліван, фото Getty Images

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході на інші частини регіону, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська.

Джерело: радник з національної безпеки США Джейк Салліван, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN

Пряма мова: "Ми не втрачаємо пильності, тому що бачимо підвищені загрози нашим військам по всьому регіону і підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону. Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати і запобігти цьому".

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Деталі: Минулого тижня США завдали авіаударів по двох об'єктах, пов'язаних з підтримуваними Іраном силами на сході Сирії, після серії ракетних і безпілотних атак на американські сили в регіоні.

За оцінками США, авіаудари по об'єктах, пов'язаних з іранським Корпусом вартових ісламської революції та пов'язаними з ним групами, не призвели до жодних жертв.

Відповідаючи на запитання про удари США по іранських маріонетках в регіоні, Салліван сказав в ефірі телеканалу ABC: "Якщо атаки триватимуть, ми відповімо, і я думаю, що іранці розуміють наше послання".

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"Ми, звичайно, вживаємо всіх необхідних заходів для захисту наших сил, посилення нашої пильності і співпраці з іншими країнами регіону, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі і Газі, від переростання в регіональний конфлікт", – сказав Салліван.

"Але ризик є реальним, і тому пильність є високою, а кроки, які ми робимо для стримування і запобігання цьому, є серйозними, систематичними і безперервними", – додав він.

Що передувало: У Білому домі, коментуючи проведення Ізраїлем наземної операції в Газі, зазначили, що США не намагаються диктувати свої обмеження.

В ніч на суботу ЗМІ повідомили, що ізраїльські військові увійшли в сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.

Раніше французький президент Емманюель Макрон казав, що масштабна наземна операція Ізраїлю в Газі буде помилкою.

Теми: СШАІзраїльСектор Гази
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