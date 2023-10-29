США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке на другие части региона, поскольку поддерживаемые Ираном группировки продолжают атаковать американские войска.

Источник: советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Прямая речь: "Мы не теряем бдительности, потому что видим повышенные угрозы нашим войскам по всему региону и повышенный риск распространения этого конфликта на другие части региона. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать и предотвратить это".

Реклама:

Детали: На прошлой неделе США нанесли авиаудары по двум объектам, связанным с поддерживаемыми Ираном силами на востоке Сирии, после серии ракетных и беспилотных атак на американские силы в регионе.

По оценкам США, авиаудары по объектам, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции и связанными с ним группами, не привели ни к каким жертвам.

Отвечая на вопрос об ударах США по иранским марионеткам в регионе, Салливан сказал в эфире телеканала ABC: "Если атаки будут продолжаться, мы ответим, и я думаю, что иранцы понимают наше послание".

ВИДЕО ДНЯ

"Мы, конечно, принимаем все необходимые меры для защиты наших сил, усиления нашей бдительности и сотрудничества с другими странами региона, чтобы попытаться удержать этот конфликт, который сейчас происходит в Израиле и Газе, от перерастания в региональный конфликт", – сказал Салливан. "Но риск реален, и поэтому бдительность высока, а шаги, которые мы делаем для сдерживания и предотвращения этого, являются серьезными, систематическими и непрерывными", – добавил он.

Что предшествовало: В Белом доме, комментируя проведение Израилем наземной операции в Газе, отметили, что США не пытаются диктовать свои ограничения.

В ночь на субботу СМИ сообщили, что израильские военные вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.

Ранее французский президент Эмманюель Макрон говорил, что масштабная наземная операция Израиля в Газе будет ошибкой.