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США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 29 октября 2023, 18:46
США заявили о повышенном риске распространения конфликта на Ближнем Востоке
Джейк Салливан, фото Getty Images

США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке на другие части региона, поскольку поддерживаемые Ираном группировки продолжают атаковать американские войска.

Источник: советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Прямая речь: "Мы не теряем бдительности, потому что видим повышенные угрозы нашим войскам по всему региону и повышенный риск распространения этого конфликта на другие части региона. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать и предотвратить это".

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Детали: На прошлой неделе США нанесли авиаудары по двум объектам, связанным с поддерживаемыми Ираном силами на востоке Сирии, после серии ракетных и беспилотных атак на американские силы в регионе.

По оценкам США, авиаудары по объектам, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции и связанными с ним группами, не привели ни к каким жертвам.

Отвечая на вопрос об ударах США по иранским марионеткам в регионе, Салливан сказал в эфире телеканала ABC: "Если атаки будут продолжаться, мы ответим, и я думаю, что иранцы понимают наше послание".

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"Мы, конечно, принимаем все необходимые меры для защиты наших сил, усиления нашей бдительности и сотрудничества с другими странами региона, чтобы попытаться удержать этот конфликт, который сейчас происходит в Израиле и Газе, от перерастания в региональный конфликт", – сказал Салливан. "Но риск реален, и поэтому бдительность высока, а шаги, которые мы делаем для сдерживания и предотвращения этого, являются серьезными, систематическими и непрерывными", – добавил он.

Что предшествовало: В Белом доме, комментируя проведение Израилем наземной операции в Газе, отметили, что США не пытаются диктовать свои ограничения.

В ночь на субботу СМИ сообщили, что израильские военные вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.

Ранее французский президент Эмманюель Макрон говорил, что масштабная наземная операция Израиля в Газе будет ошибкой.

Темы: СШАИзраильСектор Газа
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