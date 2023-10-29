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Зеленський: Листопад і грудень мають стати вагомими для України

Катерина ТищенкоНеділя, 29 жовтня 2023, 20:35
Зеленський: Листопад і грудень мають стати вагомими для України
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що цей листопад та грудень мають стати вагомими для України.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Вже готуємося до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада. Взагалі цей листопад та грудень мають стати вагомими для України.

Це й нові оборонні пакети, розвиток наших відносин із Європейським Союзом. Готуємо й міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною".

Деталі: Президент назвав хорошою новиною в підсумок зустрічі щодо Формули миру на Мальті погодження заяви співголів саміту. Він назвав цю заяву базовою і такою, що єднає.

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"Це правильний сигнал. Що б не відбувалося у світі, головне – це єднання заради реальної сили міжнародного права, бо це – єднання заради справедливості для України й всіх країн та народів, які можуть зазнати агресії", – сказав він.

Що передувало: Третя зустріч стосовно української Формули миру на Мальті, яка тривала 28-29 жовтня, зосереджувалась на питаннях ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також звільнення полонених і депортованих та відновлення територіальної цілісності України.

У зустрічі на Мальті брали участь понад 65 країн – суттєво більше, аніж у попередній зустрічі в Саудівській Аравії. Перелік країн-учасниць ще не розкривали, але стало відомо, що у зустрічі вперше взяла участь Вірменія.

Теми: Зеленський
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