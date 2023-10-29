Зеленский: Ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины

Президент Владимир Зеленский заявляет, что этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Уже готовимся к важным шагам, которые запланированы на первые недели ноября. Вообще этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины.

Это и новые оборонные пакеты, развитие наших отношений с Европейским Союзом. Готовим и международные мероприятия, запланированные в Украине. Активность нашей работы с партнерами будет неизменной".

Детали: Президент назвал хорошей новостью в итог встречи по Формуле мира на Мальте согласование заявления сопредседателей саммита. Он назвал это заявление базовым и объединяющим.

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"Это правильный сигнал. Что бы ни происходило в мире, главное – это единение ради реальной силы международного права, потому что это – единение ради справедливости для Украины и всех стран и народов, которые могут подвергнуться агрессии", – сказал он.

Что предшествовало: Третья встреча по украинской Формуле мира на Мальте, которая длилась 28-29 октября, сосредотачивалась на вопросах ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также освобождения пленных и депортированных и восстановления территориальной целостности Украины.

Во встрече на Мальте участвовали более 65 стран – существенно больше, чем в предыдущей встрече в Саудовской Аравии. Перечень стран-участниц еще не раскрывали, но стало известно, что во встрече впервые участвовала Армения.