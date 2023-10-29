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Зеленський про Махачкалу: Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні

Катерина ТищенкоНеділя, 29 жовтня 2023, 21:28
Зеленський про Махачкалу: Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський після відео зі штурмом антисемітами аеропорту Махачкали заявив, що російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: Президент назвав жахливими відео з російської Махачкали, де розлючений натовп увірвався в аеропорт у пошуках громадян Ізраїлю на рейсі з Тель-Авіва.

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Дослівно: "Це не поодинокий випадок у Махачкалі – це частина масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада.

За останній рік російський міністр закордонних справ дозволив собі низку антисемітських висловлювань. Російський президент також використовував антисемітські образи. Для російських пропагандистів на офіційному телебаченні риторика ненависті є звичною справою. Навіть нинішня ескалація на Близькому Сході спричинила антисемітські заяви російських ідеологів.

Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені. Ненависть – це те, що спонукає до агресії й терору. Ми маємо працювати разом, щоб протистояти ненависті".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У Махачкалі (РФ) в неділю учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв. Аеропорт зачинено.

Теми: ЗеленськийРосіяавіаІзраїль
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