Зеленский о Махачкале: Российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны

Президент Владимир Зеленский после видео со штурмом антисемитами аэропорта Махачкалы заявил, что российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены.

Источник: Зеленский в соцсети Х (Twitter)

Детали: Президент назвал ужасными видео из российской Махачкалы, где разъяренная толпа ворвалась в аэропорт в поисках граждан Израиля на рейсе из Тель-Авива.

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Дословно: "Это не единичный случай в Махачкале – это часть массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам, которую пропагандируют государственное телевидение, эксперты и власть.

За последний год российский министр иностранных дел позволил себе ряд антисемитских высказываний. Российский президент также использовал антисемитские оскорбления. Для российских пропагандистов на официальном телевидении риторика ненависти является обычным делом. Даже нынешняя эскалация на Ближнем Востоке вызвала антисемитские заявления российских идеологов.

Российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены. Ненависть – это то, что побуждает к агрессии и террору. Мы должны работать вместе, чтобы противостоять ненависти".

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Что предшествовало: В Махачкале (РФ) в воскресенье участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев. Аэропорт закрыт.