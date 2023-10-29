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На Черкащині працює ППО

Катерина ТищенкоНеділя, 29 жовтня 2023, 23:27
На Черкащині працює ППО
збитий "Шахед", ілюстративне фото Getty Images

На Черкащині працює Протиповітряна оборона через атаку ударними безпілотниками.

Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram

Дослівно: Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

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В області працює ППО".

Що передувало: У неділю ввечері російські війська запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників, у низці областей оголошено повітряну тривогу.

Станом на 23:25, тривога зберігається на Черкащині, Київщині, Житомирщині, Хмельниччині й Вінничині.

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Теми: Черкаська областьбезпілотникивійна
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