На Черкащині працює ППО

На Черкащині працює Протиповітряна оборона через атаку ударними безпілотниками.

Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram

Дослівно: Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

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В області працює ППО".

Що передувало: У неділю ввечері російські війська запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників, у низці областей оголошено повітряну тривогу.

Станом на 23:25, тривога зберігається на Черкащині, Київщині, Житомирщині, Хмельниччині й Вінничині.