На Черкащині працює ППО
Неділя, 29 жовтня 2023, 23:27
На Черкащині працює Протиповітряна оборона через атаку ударними безпілотниками.
Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram
Дослівно: Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
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В області працює ППО".
Що передувало: У неділю ввечері російські війська запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників, у низці областей оголошено повітряну тривогу.
Станом на 23:25, тривога зберігається на Черкащині, Київщині, Житомирщині, Хмельниччині й Вінничині.
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