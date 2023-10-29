На Черкасщине работает ПВО

В Черкасской области работает Противовоздушная оборона из-за атаки ударными беспилотниками.

Источник: начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Дословно: "Повышенная опасность. Угроза применения врагом ударных БпЛА.

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В области работает ПВО".

Что предшествовало: В воскресенье вечером российские войска запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников, в ряде областей объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 23:25, тревога сохраняется в Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях.