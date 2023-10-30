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Через заворушення в аеропорту Дагестана постраждало 20 людей

Олена ІвашківПонеділок, 30 жовтня 2023, 00:42
Через заворушення в аеропорту Дагестана постраждало 20 людей
Аеропорт Дагестану, фото riadagestan

Понад 20 людей постраждало через заворушення в аеропорту у Дагестані.

Джерело: МОЗ Дагестану, Telegram Baza

Деталі: З них 10 було госпіталізовано, двоє перебувають у важкому стані.

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Ще понад 10 людей з легкими травмами звернулися по медичну допомогу амбулаторно, додало відомство.

Наразі борт Дубай-Махачкала відбуксирували, пасажирів розмістили у готелі.

ВІДЕО ДНЯ

Усі учасники заворушень залишили територію аеропорту Махачкали.

Нагадаємо, у Махачкалі (РФ) в неділю учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв, аеропорт зачининили.

Теми: РосіяІзраїльавіа
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