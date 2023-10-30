Через заворушення в аеропорту Дагестана постраждало 20 людей
Понеділок, 30 жовтня 2023, 00:42
Понад 20 людей постраждало через заворушення в аеропорту у Дагестані.
Джерело: МОЗ Дагестану, Telegram Baza
Деталі: З них 10 було госпіталізовано, двоє перебувають у важкому стані.
Реклама:
Ще понад 10 людей з легкими травмами звернулися по медичну допомогу амбулаторно, додало відомство.
Наразі борт Дубай-Махачкала відбуксирували, пасажирів розмістили у готелі.
ВІДЕО ДНЯ
Усі учасники заворушень залишили територію аеропорту Махачкали.
Нагадаємо, у Махачкалі (РФ) в неділю учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв, аеропорт зачининили.